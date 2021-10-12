12.10.2021 (16:30)

Связисты ЗВО в Воронежской области обеспечили непрерывную связь на расстоянии свыше 1000 км в ходе сдачи контрольной проверки

В Воронежской области военнослужащие бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) обеспечили непрерывную связь на расстоянии свыше 1000 км в ходе сдачи контрольной проверки за 2021 учебный год.

Связисты были подняты по тревоге и совершили механизированный марш в назначенный район. В ходе марша военнослужащие двигались по не знакомому маршруту, осуществляли скрытное перемещения для ухода от средств воздушной разведки условного противника и преодолевали искусственные и естественные препятствия.

После прибытия в назначенный район военнослужащие приступили к оперативному развёртыванию полевого узла связи, который состоял из командно-штабных машин Р-149АКШ, «Редус-2УС», радиорелейных станций Р-419Л1, а также машин управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М». Для выполнения нормативов на оценку «отлично» связисты должны были уложиться в 30 минут.

Всего к сдаче контрольной проверки привлекалось около 700 военнослужащих бригады управления общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 80 единиц военной и специальной техники.

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