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12.10.2021 (16:00)

Палубные истребители Северного флота на МиГ-29К приступили к тренировкам на наземном авиационном комплексе НИТКА

Лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота, прибывшие в конце прошлой недели из Кольского Заполярья в Крым, приступили к тренировкам на аэродроме Саки. Там расположен наземный инженерно-технический авиационный комплекс (НИТКА), имитирующий полётную палубу тяжёлого авианесущего крейсера.

Молодые и опытные пилоты провели две лётные смены на боевых и учебно-боевых истребителях МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Лётчики отрабатывают навыки взлёта с трамплина, проход над полосой на сверхмалой высоте и касание её выпущенными шасси. Эти элементы пилотажа предшествуют посадке на «палубу» тренажёра с зацепом за трос авиафинишера.

Тренировки палубных истребителей Северного флота в Крыму продлятся около месяца. После завершения программы лётной подготовки они вернутся на аэродром базирования в Мурманской области.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Боевая подготовка , Истребительная авиация
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