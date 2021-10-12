12.10.2021 (15:45)

Расчеты С-400 «Триумф» на учении в Сибири учились уничтожать авиацию противника

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» соединения ПВО Центрального военного округа отразили воздушную атаку условного противника в Сибири.

По замыслу учения, дежурными расчетами при помощи комплексов «Небо-У» на расстоянии более 400 километров была обнаружена авиация условного противника, который спланировал нанести удар по военным наземным объектам и важным объектам инфраструктуры региона.

Расчеты ЗРК С-400 «Триумф» совершили марш в позиционный район несения боевого дежурства, где оборудовали основные, запасные и ложные позиции, далее взяли цели на сопровождение и отразили налет условного противника пусками ракет без расхода боеприпасов. После выполнения учебно-боевых задач расчеты заняли запасные боевые позиции.

Для обеспечения прикрытия систем ПВО в ходе учения были задействованы зенитные ракетные пушечные комплексы «Панцирь-С».

В учении, которое прошло в рамках сдачи контрольной проверки за 2021 год, приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

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