12.10.2021 (15:30)

Военкомат Башкирии поздравил участницу Великой Отечественной войны со 100-летним юбилеем

Военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич поздравил участницу Великой Отечественной войны Веру Чичереву со 100-летием со Дня рождения.

«От лица военкомата республики и от себя лично от всей души поздравляю Вас с замечательным юбилеем. Вы соприкоснулись с тяжелейшим периодом истории нашей страны. Для подрастающего поколения Ваш подвиг - пример того, как надо любить и беречь свою Родину, своё Отечество. Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, тепла, благополучия и много счастливых дней!» - пожелал Вере Семеновне военный комиссар Башкирии полковник Михаил Блажевич.

Ей вручили медаль Всероссийского союза офицеров «За верность присяге», а также памятные подарки. Завершилось мероприятие мини-концертом в исполнении военного оркестра инженерной бригады Центрального военного округа прямо во дворе её дома.

Справочно:

Чичерова Вера Семеновна родилась 12 октября 1921 года в г.Уфа Башкирской АССР, красноармеец, участница Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

На фронт призвана 16 апреля 1942 года Ждановским РВК, г. Уфа Башкирской АССР.

Служила санитарным инструктором в составе 157-й стрелковой Неманской орденов Суворова и Кутузова дивизии (2-го формирования) 3-й Армии Белорусского фронта.

За совершенный подвиг 11 января 1944 г. была удостоена медали «За боевые заслуги», приказ подразделения №: 60/н от: 23.08.1944157 сд. 33 А 3 Белорусского фронта.

Принимала участие в освобождении территории СССР, Восточной Европы, Берлинской наступательной операции, Маньчжурской наступательной операции.

За боевые заслуги награждена Орденом Отечественной войны II степени (1985г.).

После демобилизации Чичерова Вера Семеновна работала в военном комиссариате Республики Башкортостан.

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