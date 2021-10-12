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12.10.2021 (15:15)

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» выполнили боевые стрельбы в Нижегородской области

Расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках контрольной проверки за летний период обучения.

Военнослужащие были подняты по тревоге и совершили марш на полигон на штатной технике, отработали нормативы по заряжанию систем, выдвижению на огневые позиции, совершению противоогневого маневра и маскировке техники. В ходе боевых стрельб для поражения целей использовались неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом снаряжении.

Специалисты полка РХБ защиты танковой армии развернули пункт специальной обработки техники, где с применением специальных авторазливочных станций АРС на базе КамАЗов была проведена тренировка по дезактивации тяжелых огнеметных систем от последствий применения оружия массового поражения. Также в ходе учения были отработаны задачи по постановке сплошных аэрозольных завес площадью в несколько квадратных километров с использованием машин термодымовой аппаратуры ТДА.

В учениях было задействовано свыше 400 военнослужащих и около 50 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельного полка радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Западный военный округ , Боевая подготовка
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