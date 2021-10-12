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12.10.2021 (15:00)

Расчеты ЗРК «Бук» танковой армии ЗВО прошли ревакцинацию от COVID-19 в Смоленской области

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗВО) «Бук» танковой армии Западного военного округа (ЗВО) прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции в Смоленской области.

Всего ревакцинировалось более 1,5 тыс. военнослужащих и членов их семей, а также гражданские служащие воинской части, получившие полный курс вакцинации более шести месяцев назад. На данный момент всего в гвардейской танковой армии ЗВО ревакцинировалось свыше 25 тыс. военнослужащих и членов их семей.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «Спутник Лайт» на организм человека. Ревакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под наблюдением врачей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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