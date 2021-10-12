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12.10.2021 (14:45)

Танкисты ЦВО на учении в Сибири уничтожили условного противника, применив тактику «танковых качелей»

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в ходе учения на полигоне Юргинский уничтожили условного противника, применив тактику «танковых качелей».

По замыслу учения экипажи танков должны были уничтожить превосходящие силы противника, которые перешли в наступление. Командирами танковых подразделений было принято решение использовать тактику «танковых качелей», которая позволяет создать видимость большего количества техники и повысить внезапность нанесения ударов.

Экипажи выполнили фланговую стрельбу с места и с ходу по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии от 500 до 2000 м. Все мишени, имитирующие наступающую бронетехнику противника, были поражены.

Кроме того, в ходе учения, которое прошло в рамках сдачи итоговой проверки за 2021 учебный год, экипажи отработали вождение техники по пересеченной местности, слаженность действий при ведении наступательного боя в составе танковых подразделений.

К учению привлекалось более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка , Танковые войска
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