Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2021 (14:30)

Противотанковые подразделения ЗВО уничтожили бронемашины условного противника в Воронежской области

Фото Видео

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов на учении в Воронежской области.

На полигоне Погоново противотанкисты уничтожили бронированные машины «противника» с использованием управляемых ракет ПТРК «Метис», а также выполнили смену огневых позиций под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3.

Боевая стрельба велась из укрытия, на дальность до тысячи метров. Расчёты ПТРК «Метис» за ограниченное время производили поиск, захват и уничтожение визуально видимых неподвижных целей, имитировавших танки и бронеавтомобили «противника».

Одновременно огнем управляемых противотанковых ракет «Рефлекс», мотострелков поддержали экипажи танков Т-72Б3. Боеприпасы «Рефлекса» управлялись наводчиком из танка с помощью лазерного целеуказателя и поражали цели условного противника на расстоянии до 2,5 км.

Всего в рамках сдачи контрольной проверки на учении было задействовано около 800 военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО и более 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Военной академии МТО проведено собрание со студентами Санкт-Петербургского ГЭУ по программе подготовки сержантов запаса
Экипажи вертолетов Ми-35 Южного военного округа уничтожили наземные объекты условного противника на учении в Крыму
В Подмосковье танкисты ЗВО уничтожили колонну бронетехники условного противника в рамках батальонного тактического учения
В Подмосковье залпом артиллерийских орудий отметили 80-летний юбилей легендарного Симферопольского самоходного артиллерийского полка

Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка , Танки
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false