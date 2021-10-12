12.10.2021 (14:30)

Противотанковые подразделения ЗВО уничтожили бронемашины условного противника в Воронежской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Противотанковые подразделения ЗВО уничтожили бронемашины условного противника в Воронежской области

Военнослужащие Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках контрольной проверки выполнили боевые стрельбы из противотанковых ракетных комплексов на учении в Воронежской области.

На полигоне Погоново противотанкисты уничтожили бронированные машины «противника» с использованием управляемых ракет ПТРК «Метис», а также выполнили смену огневых позиций под прикрытием бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3.

Боевая стрельба велась из укрытия, на дальность до тысячи метров. Расчёты ПТРК «Метис» за ограниченное время производили поиск, захват и уничтожение визуально видимых неподвижных целей, имитировавших танки и бронеавтомобили «противника».

Одновременно огнем управляемых противотанковых ракет «Рефлекс», мотострелков поддержали экипажи танков Т-72Б3. Боеприпасы «Рефлекса» управлялись наводчиком из танка с помощью лазерного целеуказателя и поражали цели условного противника на расстоянии до 2,5 км.

Всего в рамках сдачи контрольной проверки на учении было задействовано около 800 военнослужащих Висленской мотострелковой дивизии общевойсковой армии ЗВО и более 50 единиц вооружения и военной техники.

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