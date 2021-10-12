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12.10.2021 (14:15)

В Военной академии МТО проведено собрание со студентами Санкт-Петербургского ГЭУ по программе подготовки сержантов запаса

На базе Военного института (инженерно-технического) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева проведено собрание со студентами первого года обучения Санкт-Петербургского государственного экономического университета на тему: «Организация обучения студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета по программам военной подготовки сержантов запаса в академии».

Проведение собрания приурочено к началу обучения по программам военной подготовки. Перед студентами выступили заместитель начальника академии по военно-политической работе Военной академии МТО, кандидат социологических наук, доцент, полковник Андрей Фроловичев и проректор по развитию университетского комплекса СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор Михаил Осипов.

До студентов гражданского вуза была доведена информация о военно-политической обстановке в различных регионах мира, организация обучения по программам военной подготовки в академии, нормативные сроки подготовки, результаты обучения по программам военной подготовки и условия итоговой аттестации по программе подготовки сержантов запаса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военное образование
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