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12.10.2021 (14:00)

Более 50 человек обратилось в пункты отбора на военную службу по контракту на востоке Калининградской области

Более 50 человек обратилось в пункты отбора на военную службу (2 разряда) по контракту в городах Гусев, Советск, Черняховск (Калининградская обл.) с начала осени 2021 года.

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота – специалисты пункта отбора провели с каждым потенциальным кандидатом информационно-разъяснительную беседу, в ходе которой рассказали о социальных гарантиях, денежном довольствии и престиже службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Будущие контрактники в ходе беседы смогли задать вопросы и получить на них развернутые ответы.

На данный момент уже 53 человека подали заявления на поступление на военную службу по контракту. Около 20 человек уже убыли к местам прохождения службы. Еще 22 человека ожидают приказа для убытия к местам службы.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Контрактник , Служба по контракту
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