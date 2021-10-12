12.10.2021 (13:45)
Экипажи вертолетов Ми-35 Южного военного округа уничтожили наземные объекты условного противника на учении в Крыму
Экипажи ударных вертолетов Ми-35 из состава соединения армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Крымского полуострова, уничтожили наземные объекты условного противника.
В ходе учения вертолётчики совершили как одиночные, так и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию военных объектов и воинских колонн на марше, а также боевое сопровождение и огневую поддержку многоцелевых вертолетов Ми-8 «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава на труднодоступные площадки.
Кроме того, экипажи Ми-35 отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, выполнили упражнение «полет по маршруту в заданный район».
В завершение мероприятий учебно-боевой подготовки на одном из полигонов Крыма вертолетчики совершили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки противника.
Учение проведено в соответствии с единым планом итоговой проверки сил (войск) ЮВО за летний период обучения, по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.
Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО проводятся в двустороннем формате. В ходе учений подразделения отработают действия в обороне и наступлении. К практическим действиям в полевых условиях и в морских полигонах привлечено более 20 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил (войск) Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.
Проверка позволит выставить объективные оценки каждому кораблю, воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.