12.10.2021 (13:45)

Экипажи вертолетов Ми-35 Южного военного округа уничтожили наземные объекты условного противника на учении в Крыму

Экипажи ударных вертолетов Ми-35 из состава соединения армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Крымского полуострова, уничтожили наземные объекты условного противника.

В ходе учения вертолётчики совершили как одиночные, так и групповые полёты с отработкой действий по разведке и прикрытию военных объектов и воинских колонн на марше, а также боевое сопровождение и огневую поддержку многоцелевых вертолетов Ми-8 «Терминатор», выполняющих условное десантирование личного состава на труднодоступные площадки.

Кроме того, экипажи Ми-35 отработали элементы сложного пилотажа, ведение воздушного боя на малых высотах, выполнили упражнение «полет по маршруту в заданный район».

В завершение мероприятий учебно-боевой подготовки на одном из полигонов Крыма вертолетчики совершили практические стрельбы, отработав нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами по малоразмерным наземным мишеням, имитирующим огневые точки противника.

Учение проведено в соответствии с единым планом итоговой проверки сил (войск) ЮВО за летний период обучения, по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО проводятся в двустороннем формате. В ходе учений подразделения отработают действия в обороне и наступлении. К практическим действиям в полевых условиях и в морских полигонах привлечено более 20 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил (войск) Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

Проверка позволит выставить объективные оценки каждому кораблю, воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.

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