12.10.2021 (13:30)

Военнослужащие российской военной базы в Киргизии сдали контрольные нормативы по физической подготовке

Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии сдали контрольные нормативы по физической подготовке. В сдаче контрольных нормативов приняли участие как офицерский состав, так и военнослужащие по контракту.

Российские военнослужащие сдали такие нормативы, как бег на короткую и длинную дистанции, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа, а также жим штанги.

После успешной сдачи контрольных нормативов каждый военнослужащий получил итоговую отметку, а также подробную информацию о своей физической подготовке.

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