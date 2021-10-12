12.10.2021 (13:30)
Военнослужащие российской военной базы в Киргизии сдали контрольные нормативы по физической подготовке
Военнослужащие объединенной российской военной базы в Киргизии сдали контрольные нормативы по физической подготовке. В сдаче контрольных нормативов приняли участие как офицерский состав, так и военнослужащие по контракту.
Российские военнослужащие сдали такие нормативы, как бег на короткую и длинную дистанции, подтягивание на перекладине, поднимание туловища из положения лежа, а также жим штанги.
После успешной сдачи контрольных нормативов каждый военнослужащий получил итоговую отметку, а также подробную информацию о своей физической подготовке.
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