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12.10.2021 (13:15)

На учении в Сибири доставку боеприпасов в труднодоступные районы обеспечило соединение МТО ЦВО

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Военнослужащие соединения материально-технического обеспечения (МТО) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, организовали подвоз боеприпасов в труднодоступные районы в ходе учения на полигоне Юргинский.

По замыслу учения специалистам МТО необходимо было организовать подвоз боеприпасов в труднодоступный район, где мотострелковые и артиллерийские подразделения выполняют задачи по уничтожению позиций условного противника.

Водители грузовиков на базе автомобилей «КАМАЗ» совершили многокилометровый марш, в ходе которого отработали заправку боевой техники с помощью топливозаправщиков АТЗ-12-63501 в полевых условиях, а также прокладку сборно-разборного дорожного покрытия для преодоления болотистых участков местности.

Успешно преодолев труднопроходимый маршрут, военнослужащие соединения МТО своевременно доставили боеприпасы для мотострелковых и артиллерийских подразделений.

Кроме того, военнослужащие в ходе учения отработали вопросы отражения нападения условных диверсионных групп, преодоления зараженных участков местности в пешем порядке и на технике.

В учении, которое прошло сегодня в рамках сдачи контрольной проверки за 2021 год, приняли участие более 500 военнослужащих и было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Специальное учение МТО
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