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12.10.2021 (13:00)

Военнослужащие Восточного военного округа переправили свыше 3000 единиц техники через реку Зея

В рамках работ по реконструкции ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) специалисты материально-технического обеспечения (МТО) Восточного военного округа (ВВО), по средствам паромной переправы через реку Зея, перевезли свыше 3000 единиц строительной техники.

Эти работы осуществляются рядом с поселком Верхнезейск в Амурской области с применением модулей понтонно-мостового парка (ПМП). Они буксируются специальными катерами БМК-150. Ширина русла реки в районе переправы составляет порядка 2000 метров. Грузоподъемность одной секции наведенной понтонной переправы составляет около 80 тонн.

Практически каждый день военнослужащие подразделения МТО ВВО выполняют порядка двух десятков рейсов. При этом специалисты производят транспортировку до полусотни единиц машин, в том числе тяжелых самосвалов с грунтом для отсыпки полевых лагерей, автопарков и автомобильных дорог, а также другой строительной техники и различных грузов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учения , Восточный военный округ
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