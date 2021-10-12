12.10.2021 (12:45)

До конца года КВЦ «Патриот» проведёт 16 мероприятий

Конгрессно-выставочный центр «Патриот» является ведущей выставочной площадкой Министерства обороны Российской Федерации. Он образован решением Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу в декабре 2015 года для организации международных и национальных мероприятий в области конгрессно-выставочной деятельности в интересах Минобороны России.

КВЦ «Патриот» решает задачи по продвижению перспективных образцов вооружения и военной техники, освещения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации и военной науки России, демонстрации перспектив их развития. На его площадках проводятся конгрессы, научно-практические конференции, саммиты, семинары, форумы, культурно-досуговые, торжественные, спортивные мероприятия (фестивали, концерты, конкурсы, смотры, соревнования и др.) и мероприятия военно-патриотической направленности.

В текущем году, несмотря на определённые ограничения, связанные с пандемией, КВЦ «Патриот» уже проведено 55 мероприятий, самые масштабные из которых – VII Международный военно-технический форум «Армия», Армейские международные игры, XIII Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность 2021», XXIII Российская агропромышленная выставка «Золотая осень 2021» и ряд других.

До конца года Конгрессно-выставочный центр «Патриот» планирует провести ещё 16 мероприятий, среди которых Международный форум «Электрические сети», церемония вручения премии «Золотая идея», организатором которой выступает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Российской Федерации, планирующая конференция с представителями иностранных государств по подготовке Армейских международных игр 2022 года, и ряд других в интересах органов военного управления Минобороны России и организаций.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице