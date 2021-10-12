12.10.2021 (12:30)

В Подмосковье танкисты ЗВО уничтожили колонну бронетехники условного противника в рамках батальонного тактического учения

В Московской области на полигоне Головеньки военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках батальонного тактического учения провели боевые стрельбы из танков Т-80У с применением метода повышенного темпа стрельбы «танковая карусель».

По замыслу учения танкисты находились в засаде, их задачей было уничтожить колонну военной техники условного противника на марше. При приближении противника на прицельное расстояние экипажи приступили к уничтожению его живой силы и бронетехники осколочно-фугасными и бронебойными снарядами.

В рамках учения танкисты выполнили более 300 выстрелов из 125-мм орудий танков Т-80У. Особенностью стрельб методом «танковой карусели» является попарная, поочередная стрельба танков. Это позволяет вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки.

Всего в батальонном тактическом учении принимало участие более 400 военнослужащих, было задействовано свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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