12.10.2021 (12:15)

В Подмосковье залпом артиллерийских орудий отметили 80-летний юбилей легендарного Симферопольского самоходного артиллерийского полка

В Подмосковье личный состав гвардейского самоходного артиллерийского Симферопольского Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка танкового объединения Западного военного округа празднует 80-летний юбилей со дня основания.

В рамках торжественных мероприятий в воинской части организовали день открытых дверей. Перед военнослужащими и гостями полка выступили члены Совета Федерации от Республики Крым, командир Таманской дивизии в 1992–1995 годах Герой Российской Федерации генерал-полковник Валерий Евневич, а также депутаты Симферопольского городского совета.

В честь 80-летнего юбилея мощные залпы дали расчеты 125-мм орудий самоходных гаубиц «Мста-С» и батареи реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

В ходе дня открытых дверей все желающие ознакомились с жизнью и боевой учёбой личного состава Симферопольского полка, в музее гвардейской Таманской дивизии осмотрели экспозицию, рассказывающую о боевом пути воинской части, попробовали солдатскую кашу, приготовленную с помощью полевой кухни КП-130, а на плацу прошла выставка военной техники, стоящей на вооружении полка.

В рамках торжественных мероприятий более 20 офицеров полка были награждены памятными подарками и медалями «За заслуги в борьбе с международным терроризмом» и «75-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков».

На совместном стратегическом российско-белорусском учении ССУ «Запад–2021» учебно-боевые задачи военнослужащие полка выполняли на белорусском полигоне Обуз-Лесновский. Все цели были поражены успешно, а в целом за учение полк получил оценку «отлично». Самоходные гаубицы «Гвоздика», самоходные пушки «Гиацинт» совместно с реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган», а также «Мста-С» совершили более 1000 залпов и поразили свыше 200 целей, которые имитировали командные пункты, пункты управления и живую силу противника.

Справочно:

Полк, при формировании осенью 1941-го называвшийся 594-й пушечный, в Великую Отечественную участвовал в обороне Харькова, Курска, в Сталинградской битве — именно тогда получил звание гвардейский и номер 85, с которым героически двигался на полуостров Крым. 24 апреля 1944 года за освобождение Симферополя полку присвоено почётное наименование «Симферопольский», а ровно через месяц за штурм Сапун-горы и освобождение Севастополя часть удостоена ордена Красного Знамени. Вторую награду — орден Александра Невского — полк заслужил в сентябре 1944-го за участие в штурме крепости Осовец. Ордена Кутузова — тоже в сентябре 44-го, за участие в штурме города Остроленка, а в феврале 1945-го — ордена Суворова за прорыв обороны врага на реке Нарев, восточнее Варшавы.

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