12.10.2021 (12:00)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО начались контрольные проверки за учебный год

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны приступили к сдаче контрольной проверки

за 2021 учебный год.

Комиссией были проверены уровень боевой подготовки всего личного состава управления армии, состояние боевого дежурства, морально-психологическое состояние военнослужащих, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.

В ходе проверки были также отработаны вопросы передислокации на запасной командный пункт автомобильным и авиационным транспортом.

Кроме того, в течение текущей недели комиссиями объединения будут проверены соединения и воинские части на территории Ленинградской, Воронежской, Псковской областей и Республики Карелия.

Проводимые командно-штабные тренировки и контрольные занятия покажут уровень боевой готовности, а также уровень освоения специалистами вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении объединения.

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