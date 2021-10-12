12.10.2021 (12:00)
В Ленинградской армии ВВС и ПВО начались контрольные проверки за учебный год
В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны приступили к сдаче контрольной проверки
за 2021 учебный год.
Комиссией были проверены уровень боевой подготовки всего личного состава управления армии, состояние боевого дежурства, морально-психологическое состояние военнослужащих, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины.
В ходе проверки были также отработаны вопросы передислокации на запасной командный пункт автомобильным и авиационным транспортом.
Кроме того, в течение текущей недели комиссиями объединения будут проверены соединения и воинские части на территории Ленинградской, Воронежской, Псковской областей и Республики Карелия.
Проводимые командно-штабные тренировки и контрольные занятия покажут уровень боевой готовности, а также уровень освоения специалистами вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении объединения.