Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2021 (11:45)

Более 1,2 тыс. новобранцев из Воронежской области отправятся в войска в ходе осеннего призыва 2021 года

Более 1,2 тыс. новобранцев из Воронежской области будут призваны в войска в ходе осеннего призыва 2021 года.

В целях недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции на входе в военные комиссариаты молодые люди должны будут пройти обязательную термометрию и смогут в случае необходимости воспользоваться медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Все помещения военкоматов регулярно обрабатываются бактерицидными облучателями, а также специальными растворами ДТС-ГК.

Первые отправки воинских команд в войска начнутся во второй половине октября. Согласно плану призыва, областной сборный пункт Воронежской области полностью подготовлен к проведению призывных мероприятий. Каждый новобранец получит повседневную форму одежды, армейский несессер с предметами личной гигиены, а также средства индивидуальной защиты и питание на весь путь следования.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершилась итоговая проверка за 2021 учебный год
Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму
В Воронежской области в первые дни контрольной проверки ревакцинацию прошли около тысячи военнослужащих ЗВО
На сборных пунктах военкоматов ВВО для призывников заложено более 9 тысяч индивидуальных рационов питания

Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false