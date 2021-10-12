12.10.2021 (11:45)

Более 1,2 тыс. новобранцев из Воронежской области отправятся в войска в ходе осеннего призыва 2021 года

Более 1,2 тыс. новобранцев из Воронежской области будут призваны в войска в ходе осеннего призыва 2021 года.

В целях недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции на входе в военные комиссариаты молодые люди должны будут пройти обязательную термометрию и смогут в случае необходимости воспользоваться медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. Все помещения военкоматов регулярно обрабатываются бактерицидными облучателями, а также специальными растворами ДТС-ГК.

Первые отправки воинских команд в войска начнутся во второй половине октября. Согласно плану призыва, областной сборный пункт Воронежской области полностью подготовлен к проведению призывных мероприятий. Каждый новобранец получит повседневную форму одежды, армейский несессер с предметами личной гигиены, а также средства индивидуальной защиты и питание на весь путь следования.

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