12.10.2021 (11:30)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье завершилась итоговая проверка за 2021 учебный год

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали итоговую проверку за 2021 учебный год. К мероприятию был привлечен весь личный состав ОГРВ ПРРМ.

Военнослужащие сдавали нормативы по таким дисциплинам как огневая, тактическая, физическая, инженерная подготовки, радиационная, химическая и биологическая защита и другие. По итогам контрольных занятий 100% военнослужащих ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень профессионализма и получили положительные оценки.

Финалом мероприятия стала боевая стрельба батальонной тактической группы, которая получила оценку «хорошо». Одним из критериев для оценки действий личного состава в ходе стрельбы являлось огневое поражение целей, которую военнослужащие выполнили на «отлично».

Итоговая проверка за 2021 учебный год проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск ЗВО.

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