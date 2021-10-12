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12.10.2021 (11:00)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели тренировку по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения условного противника.

В тренировке по противодействию терроризму приняло участие более 30 военнослужащих и пять единиц военной техники.

По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка, с целью захвата вооружения и военной техники.

Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепили назначенные районы, блокировали пути возможного отхода условных групп незаконных вооруженных формирований и уничтожили их огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения БТР и БРДМ.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки военнослужащие использовали более 1000 холостых боеприпасов и имитационных средств.

Занятие по противодействия терроризму носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Антитеррор , Специальная подготовка
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