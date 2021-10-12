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12.10.2021 (10:45)

В Воронежской области в первые дни контрольной проверки ревакцинацию прошли около тысячи военнослужащих ЗВО

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В Воронежской области в первые дни контрольной проверки за летний период обучения около тысячи военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) завершили ревакцинацию от коронавирусной инфекции.

К повторной процедуре на добровольной основе привлечены те, кто прошел полный курс вакцинации до марта 2021 года. Перед введением первого и второго компонентов препарата «Спутник-V» военнослужащим доводятся все ограничения и противопоказания, а также рекомендации по поддержанию иммунитета.

Предварительно ревакцинируемые прошли обязательный медицинский осмотр, а после прививки наблюдались дежурной группой военных медиков, в том числе и в полевых условиях.

Всего в Западном военном округе первым компонентом ревакцинировано свыше 74 тыс. человек, второй компонент получили более 65 тыс. военнослужащих и членов их семей. 

В войска ЗВО дополнительно поступило около 9 тыс. доз вакцины «Спутник-V» для ревакцинации военнослужащих.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , COVID-19
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