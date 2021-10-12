12.10.2021 (10:15)

Черноморский флот провел учения береговых ракетных комплексов по обороне побережья Таманского полуострова

Военнослужащие берегового ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота (ЧФ) в рамках итоговой проверки сил (войск) за летний период обучения провели тактическое учение по обороне побережья Таманского полуострова в Краснодарском крае.

На учении боевые расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) «Бал» и «Бастион» выполнили поиск оптимальных позиций на необорудованном побережье, нанесли ракетные удары по десантным и ударным корабельным группировкам условного противника, после чего произвели смену позиционных районов.

Действия противника имитировали корабли флота. Ракетные пуски из комплексов были выполнены электронным способом.

Цель учения - определение навыков военнослужащих по тактике действий при нанесении ракетных ударов с неподготовленных позиций, расположенных в прибрежных районах Таманского полуострова.

Учение проведено в соответствии с единым планом итоговой проверки сил (войск) Южного военного округа за летний период обучения, по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО проводятся в двустороннем формате. В ходе учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении. К практическим действиям в полевых условиях и в морских полигонах привлечено более 20 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил (войск) Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

Проверка позволит выставить объективные оценки каждому кораблю, воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.

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