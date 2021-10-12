Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2021 (10:00)

Специалисты ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО завершают капитальный ремонт котельной в поселке Ханкала в Чечне

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 9 (н.п. Ханкала) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) завершают комплекс работ по капитальному ремонту котельной № 1 на территории военного городка в поселке Ханкала Чеченской Республики.

В целях обеспечения стабильной работоспособности и надежности оборудования выполнены демонтаж и установка трёх новых водогрейных котлов и одного парового котла, монтаж труб теплоснабжения и замена компенсаторов, проведена опрессовка труб.

На стадии завершения работы по подключению автоматики на установленном оборудовании. В рамках модернизации котельной устанавливается третий резервуар запаса воды горячего водоснабжения.

Котельная обеспечивает теплоснабжение многоквартирных жилых домов и общежитий, в которых проживают военнослужащие ЮВО и члены их семей, объектов казарменно-жилищного фонда, а также школы и детского сада. Капитальный ремонт особенно важен для поддержания работоспособности объектов теплоснабжения, восстановления до первоначального состояния и улучшения показателей эксплуатации оборудования и коммуникаций.

Специалистами жилищно-коммунальной службы № 9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО принимаются исчерпывающие меры для обеспечения стабильной работы теплосетевого и теплогенерирующего комплекса в зимних условиях.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии получили на вооружение новейшие винтовки СВДМ, АСВК-М «Корд-М» и автоматы АК-74М «Обвес»
Горные мотострелки ЮВО отработали противодействие беспилотной авиации в Карачаево-Черкесии
Медики ЮВО выписали из мобильного госпиталя в Сухуме более 200 пациентов, вылечившихся от COVID-19
Более 98% военнослужащих ЮВО вакцинировались от COVID-19

Метки:
Южный военный округ , Жилье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false