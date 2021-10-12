12.10.2021 (09:45)

Разведчики ЮВО в Карачаево-Черкесии получили на вооружение новейшие винтовки СВДМ, АСВК-М «Корд-М» и автоматы АК-74М «Обвес»

Разведчики горного соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии получили партию модернизованных снайперских винтовок Драгунова СВДМ и армейской крупнокалиберной снайперской винтовки АСВК-М «Корд-М» 12,7-мм калибра.

Винтовка СВДМ отличается надежной газоотводной автоматикой, имеет утяжеленный ствол с эффективным пламегасителем, что способствует повышению уровня стабильности и кучности боя. Оптические и ночные прицелы устанавливаются на планку Пикатинни на крышке ствольной коробки и на боковую планку. Также СВДМ имеет резервные механические прицельные приспособления и крепление для складной сошки в передней части цевья.

Винтовка АСВК-М, входящая в состав перспективной системы экипировки военнослужащих «Ратник», отличается меньшим весом, увеличенным ресурсом (доведен до 4500 выстрелов), а также возможностью регулировки усилия спуска. Конструкция оружия также позволяет использовать различные оптические и ночные прицелы.

Кроме того, разведывательные подразделения 49-й армии ЮВО получили на вооружение модернизированный автомат Калашникова АК-74М с комплектом модернизации КМ-АК «Обвес», которые отличаются наличием пламегасителя и тактическим фонарем, в отличие от АК-74М для общевойсковых подразделений.

Комплект «Обвес» предусматривает использование новых цевья и крышки ствольной коробки. На автомат теперь монтируется цевье из стеклонаполненного полиамида, фонарь, лазерный целеуказатель и другое совместимое оборудование. АК-74М с комплектом «Обвес» превосходит базовое изделие по кучности стрельбы в 1,3 раза.

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