12.10.2021 (09:30)

Горные мотострелки ЮВО отработали противодействие беспилотной авиации в Карачаево-Черкесии

Военнослужащие горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) отработали прикрытие пунктов управления от беспилотной авиации условного противника в Карачаево-Черкесии.

В ходе учения сводный отряд соединения ЮВО по борьбе с беспилотными летательными аппаратами отработал прикрытие пунктов управления и уничтожение боевых беспилотников условного противника на полигоне Кобу-Баши.

Также подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) скрыли позиции артиллерии от радиолокационной разведки и беспилотников условного противника, подавили каналы управления и навигации «дронов» с помощью станций помех «Житель».

В состав отряда вошли подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ), войсковой разведки, расчеты зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М1» и зенитных ракетных комплексов «Стрела-10».

В учении по противодействию беспилотной авиации условного противника приняли участие порядка 500 военнослужащих общевойсковой армии ЮВО.

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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