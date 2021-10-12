12.10.2021 (08:45)

Военнослужащие КФл впервые применили БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» с борта корабля для контроля поражения береговых целей

Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии (КФл) в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год выполнил практические стрельбы с применением ракетного комплекса «Калибр». Впервые военнослужащие применили нестандартный способ объективного контроля поражения береговых целей расчётами беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» и «Элерон-3», осуществив запуск беспилотников с борта флагмана флотилии ракетного корабля «Дагестан».

Особенностями эксплуатации БЛА на воде являются чрезвычайно сложные условия старта и посадки (качка, ограниченность размеров стартовой площадки на корабле, вероятность посадки аппарата на воду и пр.), агрессивная внешняя среда (в т.ч. применение беспилотников на высоте более 1,5 тыс. м при порывах ветра, достигающих 10 м/с), а также сложность обеспечения устойчивой связи и навигации по причине сложного рельефа подстилающей поверхности – огромного водного пространства, на котором практически невозможно осуществить привязку (ориентирование).

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Общий налет БЛА КФл в летнем периоде обучения 2021 года составил около 500 часов. Военнослужащие организовали более 200 полетов беспилотников. Полеты проводились днем и ночью в различных погодных условиях, в том числе в горной местности.

Беспилотники активно применялись на различных тактических и командно-штабных учениях для проведения оценки эффективности поражения целей и корректировки огня корабельных ударных групп КФл, ствольной артиллерии, миномётов, бронетранспортёров, а также в интересах разведывательных подразделений морской пехоты на учебных полигонах флотилии. Кроме того, БЛА были задействованы для сопровождения колонн автомобильной и бронетанковой техники во время совершения маршей и для контроля состояния военных объектов.

В ходе тактических учений береговых войск флотилии расчёты БЛА выполняли фото- и видеомониторинг огневых позиций и военных объектов условного противника. Поражение мишеней, имитирующих боевую технику и живую силу «противника», осуществлялось по новым нормативам, в соответствии с которыми время поиска целей сократилось за счёт применения БЛА.

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