12.10.2021 (08:30)

Боевые пловцы отряда ПДСС КФл уничтожили подводных диверсантов условного противника из пулемётов «Корд» и «Печенег»

Военнослужащие отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии (КФл) уничтожили группу подводных диверсантов условного противника в акватории Каспийского моря. Тактическое учение в море с боевыми пловцами КФл проводится в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год.

По замыслу учения отряд ПДСС флотилии получил сигнал об угрозе использования условным противником подводных диверсионных групп в прибрежной зоне пункта базирования кораблей КФл. Боевые пловцы выдвинулись в указанный район для обнаружения и нейтрализации группы условных диверсантов. При помощи технических средств личный состав осуществил поиск боевых пловцов условного противника под водой и провел профилактическое гранатометание с применением ручных противодиверсионных гранатометных комплексов.

На втором этапе учения военнослужащие на быстроходных катерах «Раптор» выполнили стрельбы в морских полигонах по надводным и береговым целям из 14,5-мм крупнокалиберного пулемета КПВТ, 12,7-мм пулемета «Корд» и 7,62-мм пулемета «Печенег».

На заключительном этапе учения личный состав отряда ПДСС осмотрел подводные части корпусов кораблей и катеров на предмет повреждений и закладки взрывных устройств, используя средства подводного наблюдения «Обзор» и «Осмотр», имеющихся на вооружении отряда.

В учении приняли участие более 30 военнослужащих отряда ПДСС КФл, были задействованы патрульные катера типа «Раптор», а также специальное и роботизированное оборудование для слежения за подводной обстановкой.

Состоящие на вооружении отряда ПДСС КФл быстроходные катера «Раптор» предназначены для патрулирования и проведения поисково-спасательных операций, переброски десанта в прибрежной зоне морей, проливах и устьях рек в светлое и тёмное время суток при максимальном удалении до 100 миль от пункта базирования. «Рапторы» оснащены автоматизированным дистанционно-управляемым модулем «Управа-Корд». В составе модуля –

14,5-мм крупнокалиберный пулемет КПВТ, 12,7-мм пулемет «Корд», а также два 7,62-мм пулемета 6П41 «Печенег».

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25 общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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