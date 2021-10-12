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12.10.2021 (08:15)

Береговые ракетчики на Камчатке подняты по тревоге в рамках учения

Ракетные дивизионы берегового соединения Войск и сил на Северо-востоке России по учебной тревоге вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения зачётного тактического учения (ЗТУ) в рамках итоговой проверки за летний период обучения.

Все подразделения, в том числе береговые противокорабельные ракетные комплексы (БПКРК) «Бал» и «Бастион» отработали задачи по приведению в высшие степени боевой готовности и в составе колонн совершили марши в назначенные районы.

В ходе движения ракетчики отрабатывали все виды обеспечения от организации походного охранения до ведения противовоздушной обороны, преодолевали условно заражённые участки местности с использованием средств индивидуальной и коллективной защиты. Безопасность прохождения колонны на марше обеспечивали экипажи военной автоинспекции ВВО, дислоцированные на территории Камчатского края.

Комплексы берегового соединения по учебным задачам будут развёрнуты в позиционных районах на берегу Тихого океана. Технические подразделения будут проводить подготовку ракет для огневых дивизионов, отрабатывая при этом контрольные временные нормативы.

В течение нескольких суток более 400 ракетчиков будут отрабатывать задачи боевого применения береговых комплексов, в том числе вывод боевой техники из-под массированного ракетного удара условного противника и развертывание на запасных позициях.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Боевая подготовка , Бастион
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