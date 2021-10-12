12.10.2021 (07:45)

На Тихоокеанском флоте завершились курсы для журналистов «Бастион» по действиям в экстремальных ситуациях

На базе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке завершились учебно-практические курсы «Бастион» по действиям в чрезвычайных и кризисных ситуациях, организованные для представителей средств массовой информации.

Подведение итогов курсов состоялось в клубе соединения. Руководитель сборов первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина отметила высокий уровень проведения курсов и выразила благодарность участникам и военнослужащим. Каждый участник получил сертификат и бесценный опыт, знания и навыки, которые сохранят жизни и здоровье журналистов в опасных ситуациях.

Курсы длились более недели и были проведены с привлечением ведущих специалистов в области тактической медицины, военной психологии и выживания в экстремальных ситуациях различной направленности.

Военные специалисты обучили журналистов порядку применения войсковых средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, алгоритму действий в кризисных ситуациях при работе в зоне военного конфликта, работе с использованием военной техники при передислокации. Большинство практических занятий было организовано на полигоне боевой подготовки «Горностай» под Владивостоком.

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