12.10.2021 (07:30)

На полигоне Цугол в Забайкалье состоялись контрольные стрельбы экипажей танков Т-72Б3 мотострелкового соединения ВВО

В рамках контрольной проверки за летний период обучения, экипажи танков Т-72Б3 мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, на полигоне «Цугол» совершили контрольные стрельбы штатным снарядом. Занятия проходили как в дневное, так и в ночное время суток.

Ранее танкисты совершили комбинированный марш из пункта постоянной дислокации на полигон в составе подразделения.

В ходе занятий экипажи Т-72Б3 выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку.

В дальнейшем танкисты выполнили стрельбу с ходу из 125-мм пушки танка Т-72Б3 штатным снарядом по появляющимся и движущимся мишеням на расстоянии до 2 км.

Кроме того, экипажи танков осуществили фланговую стрельбу в движении, являющуюся сложным элементом огневой подготовки.

В полевых занятиях приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц вооружения и боевой техники.

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