12.10.2021 (07:15)

В Восточном военном округе от COVID-19 ревакцинировано более половины личного состава

В войсках Восточного военного округа одним из основных профилактических мероприятий недопущения ухудшения ситуации является проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий, так называемых режимно-ограничительных или барьерных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказал начальник медицинской службы Восточного военного округа полковник медицинской службы Арсалан Бальжинимаев в ходе пресс-конференции.

Данная работа в военном округе началась задолго до начала выявления первых заболевших, с января 2020 года. С первых дней организации и проведения барьерных мероприятий, работа командования военного округа была организована в соответствии с указаниями оперативного штаба Вооруженных Сил Российской Федерации под руководством первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Цаликова Руслана Хаджисмеловича.

Основой режимно-ограничительных мероприятий являются барьерные медицинские осмотры всего личного состава, прибывающего на территорию воинских частей или военных организаций, соблюдение социальной дистанции и масочного режима, ограничение культурно-массовых мероприятий.

Кроме этого в отношении военнослужащих по призыву, это проведение раннего и активного выявления заболевших и их своевременная изоляция. Дезинфекция мест проживания и мест проведения массовых мероприятий личным составом.

Выполнение этих мероприятий в военном округе находится под ежедневным контролем командующего войсками военного округа генерал-полковника Жидко Геннадия Валериевича.

В марте 2020 г., еще до выявления первого больного, войска военного округа провели комплексные учения по развертыванию системы медицинского обеспечения на всей территории военного округа. В ходе учений были отработаны вопросы поступления пациентов в военные госпитали, формирования и оперативного развёртывания мобильных подразделений медицинской службы, своевременного обеспечения медицинским имуществом, вопросы взаимодействия.

Отработанные действия во время учений в последующем позволили оперативно использовать силы и средства медицинской службы. Благодаря выполненным мероприятиям военные госпитали работали практически в штатном режиме, а в отдельных гарнизонах оказывали помощь гражданскому населению.

Большую помощь в лечении больных с новой коронавирусной инфекцией оказали четыре многофункциональных медицинских центра в 2020 году, а в этом году нового инфекционного корпуса военного госпиталя на Сахалине.

После введения в эксплуатацию медицинских центров практически в 2 раза увеличились возможности оказания медицинской помощи, в том числе и гражданскому населению.

На сегодняшний день в многофункциональных центрах получили лечение более 1300 военнослужащих, и свыше 1000 человек гражданского населения.

С получением вакцины против коронавирусной инфекции в войсках военного округа началась прививочная кампания. В короткие сроки была выстроена эффективная система контроля вакцинации. Важно отметить, что в возрастной состав Вооруженных Сил в основном от 18 до 60 лет, и практически не имеет явных противопоказаний к иммунизации.

Венцом прививочной кампании стала вакцинация более 98% личного состава, за исключением только личного состава, имеющего медицинские противопоказания.

«С июля 2021 года в войсках военного округа приступили к проведению ревакцинации личного состава. На сегодняшний день уже ревакцинировано более

50 % личного состава» - подытожил полковник медицинской службы Арсалан Бальжинимаев.

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