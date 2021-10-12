Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

12.10.2021 (07:00)

На зимний режим эксплуатации начался перевод вооружения и военной техники в общевойсковой армии Восточного военного округа в Приамурье

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

Личный состав частей в ходе мероприятий выполнит полный комплекс работ сезонного обслуживания ВВТ. Будет проведен комплекс мероприятий по замене масел и специальных жидкостей в узлах и агрегатах гусеничной и колесной техники, проверка функционирования основных узлов, электрических и гидравлических систем.

С военнослужащими проведены инструкторско-методические занятия по соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты в ходе проведения работ по сезонному обслуживанию техники в местах стоянок, на открытых площадках и парках боевых машин. Развернуты пункты технического обслуживания и ремонта, сформированы команды специалистов.

Порядка полусотни технических операций на каждой  единице проведут военнослужащие в зависимости от вида вооружения и техники.

По завершении перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации специальная комиссия из числа командования общевойсковой армии ВВО В Приамурье проверит качество выполненных работ.

В общей сложности будет обслужено более 2 тыс. единиц военной и специальной техники, находящейся на вооружении соединений и воинских частей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Молодые лётчики армейской авиации ВВО сдали лётные экзамены на классность в ходе контрольной проверки
В Бурятии танкисты мотострелкового соединения ВВО сдают контрольную проверку
В Республике Бурятия чемпионы мира танкового биатлона разработали систему обучения танковых экипажей
Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

Метки:
ВВТ , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false