12.10.2021 (07:00)

На зимний режим эксплуатации начался перевод вооружения и военной техники в общевойсковой армии Восточного военного округа в Приамурье

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае, приступили к переводу вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний период эксплуатации.

Личный состав частей в ходе мероприятий выполнит полный комплекс работ сезонного обслуживания ВВТ. Будет проведен комплекс мероприятий по замене масел и специальных жидкостей в узлах и агрегатах гусеничной и колесной техники, проверка функционирования основных узлов, электрических и гидравлических систем.

С военнослужащими проведены инструкторско-методические занятия по соблюдению мер безопасности и противопожарной защиты в ходе проведения работ по сезонному обслуживанию техники в местах стоянок, на открытых площадках и парках боевых машин. Развернуты пункты технического обслуживания и ремонта, сформированы команды специалистов.

Порядка полусотни технических операций на каждой единице проведут военнослужащие в зависимости от вида вооружения и техники.

По завершении перевода ВВТ на зимний режим эксплуатации специальная комиссия из числа командования общевойсковой армии ВВО В Приамурье проверит качество выполненных работ.

В общей сложности будет обслужено более 2 тыс. единиц военной и специальной техники, находящейся на вооружении соединений и воинских частей.

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