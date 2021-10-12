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12.10.2021 (06:45)

На сборных пунктах военкоматов ВВО для призывников заложено более 9 тысяч индивидуальных рационов питания

Свыше 9 тысяч индивидуальных рационов питания заложено на сборных пунктах Восточного военного округа (ВВО) для организации питания призывников, убывающих к местам прохождения военной службы.

Выдача пайков будет организована для команд призывников, у которых дорога к будущему месту службы займет более суток. Помимо этого, в воинских эшелонах, находящихся в пути более трех суток, будет организовано горячее питание. Готовить пищу будут в вагонах-ресторанах воинских эшелонов повара воинских частей, в которые следуют призывники.

Кроме суточного пайка военнослужащие на республиканских, краевых и областных сборных пунктах получат индивидуальную посуду, наборы личной гигиены, антисептические средства и индивидуальные медицинские средства защиты, а также более восьми тысяч несессеров, каждый из которых включает в себя около 20 принадлежностей.

Для новобранцев подготовлено свыше 8 тысяч комплектов вещевого имущества, включая элементы зимней формы одежды.

Осенний призыв граждан на военную службу стартовал 1 октября. Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде октября.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ
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