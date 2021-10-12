12.10.2021 (06:15)

В Бурятии танкисты мотострелкового соединения ВВО сдают контрольную проверку

Танкисты мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, приступили к сдаче контрольной проверки за 2021 учебный год на полигоне «Бурдуны».

В рамках проверки экипажи модернизированных танков Т-72Б3 выполнят упражнения контрольных стрельб штатным снарядом с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по низколетящим воздушным целям.

Механики-водители продемонстрируют навыки вождения танков по пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий.

В ходе проверки будет оцениваться уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений и их готовность к выполнению задач по предназначению.

С начала текущего года проведено более 15 тактических учений, свыше 19 боевых стрельб в составе подразделений, около 50 огневых тренировок с практическим выполнением упражнений учебных стрельб и более 200 часов вождения.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интенсивность мероприятий боевой подготовки, средний расход боеприпасов возросли примерно на 8%.

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