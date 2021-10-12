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12.10.2021 (06:00)

В Республике Бурятия чемпионы мира танкового биатлона разработали систему обучения танковых экипажей

В Республике Бурятия на полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа, действующие чемпионы танкового биатлона, организовали подготовку по собственной системе обучения и передачи опыта танковым экипажам.

Механик-водитель Виктор Хишектуев, Иван Осеев и наводчик Бато Цыдыпов организовали занятия с кандидатами на участие в отборочных этапах танкового биатлона.

Обучаемые проходят теоретическую подготовку в классе и разбор каждого элемента по преодолению препятствий соревновательной трассы и подготовке штатного вооружения танка к стрельбе, чтобы максимально поразить все мишени, не заработать тем самым штрафные круги.

Чемпионы-танкисты делятся секретами в прохождении трассы. Рассказывают, как правильно преодолевать препятствия с целью экономии времени, слаженность и работу экипажа от старта до финиша.

После чего военнослужащие переходят к практическим действиям, по элементам разбирая каждое препятствие соревновательной трассы, пройденное обучаемым экипажем.

Напомним, что чемпион мира 2021 года механик-водитель Виктор Хишектуев вместе с танковым экипажем установил рекорд ВС РФ по навешиванию минных тралов, старший сержант Иван Осеев на международном этапе военных игр «Танковый биатлон-2019», который проходил на полигоне «Алабино» в Московской области, установил рекорд по скорости, разогнав танк до 84 км/ч., а наводчик старшина Бато Цыдыпов стал двукратным чемпионом танкового биатлона, первый титул чемпиона он получил в 2015 году.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танки , Восточный военный округ , Танковый биатлон , АрМИ
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