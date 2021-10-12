12.10.2021 (03:15)

Российские и алжирские военнослужащие на совместном учении в Северной Осетии освободили населенный пункт от условных террористов

На полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии состоялся завершающий этап совместного российско-алжирского военного учения. Военнослужащие двух стран обменялись опытом по уничтожению незаконных вооруженных формирований в городских условиях.

Алжирские и российские военнослужащие блокировали населенный пункт, захваченный условными террористами, провели операцию по их уничтожению, а также отработали действия по организации засад и наблюдательных постов, маскировке личного состава и военной техники в условиях применения противником диверсионно-разведывательных групп.

В розыгрыше эпизода были задействованы авиация, бронетранспортеры, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы «Мста-С».

Совместное учение проведено в соответствии с планом международной деятельности и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.

На учение привлекалось порядка 200 военнослужащих России и Алжира, было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице