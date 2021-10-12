12.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасное сопровождение автомобильных колонн в Нагорном Карабахе



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Военнослужащие подразделения военной полиции российского миротворческого контингента обеспечили безопасное сопровождение двух азербайджанских автомобильных колонн по территории Нагорного Карабаха.

Подразделение военной полиции сопроводили две колонны из 40 большегрузных автомобилей со строительной техникой, материалами и продовольствием по маршруту Шуша – Красный Базар – Каджар и в обратном направлении.

«Выполняем мероприятия по сопровождению колонны Азербайджанской стороны в количестве 10 единиц, по маршруту Шуша – Красный Базар, на обратном пути следования заявлено 30 единиц с Красного Базара на Шушу. В ходе движения колонны по маршруту следования никаких инцидентов не было», - сказал представитель российского миротворческого контингента Василий Крапива. «Сложность сопровождения колонны заключается в горном рельефе местности, крутых поворотах, спусках и подъёмах, также влияют погодные условия в виде тумана и дождя», - пояснил он.

При следовании по маршруту военные полицейские обеспечили безопасность автомобилей в зоне ответственности пяти российских наблюдательных постов.

В прошлом месяце российскими миротворцами обеспечено безопасное прохождение 78 автомобильных азербайджанских колонн через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, а также по маршрутам Шуша - Красный базар - Каджар и Мадагиз - Гетаван - Ванк и в обратных направлениях.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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