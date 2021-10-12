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12.10.2021 (00:15)

В Амурском авиационном соединении командования дальней авиации переводят авиационную технику на зимний период эксплуатации

Специалистами инженерно-авиационных служб дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, развернуты плановые работы по подготовке авиационной техники к эксплуатации в зимний период.

Комплекс работ сезонного обслуживания предстоит провести на каждом воздушном судне. В него входит: проверка работоспособности основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем, осмотр двигателей, топливных баков, замена масел и всех технических жидкостей.

Перевод техники совмещен с интенсивной боевой учебой – несколько раз в неделю выполняются плановые полёты в дневное и ночное время в различных метеоусловиях и подготовкой авиационного соединения к плановой контрольной проверке.

Мероприятия по переводу авиационной техники на зимний период эксплуатации планируется завершить до середины ноября.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Самолеты
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