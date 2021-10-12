12.10.2021 (00:30)

Военно-историческая викторина состоялась в Щёлковском отдельном командно-измерительном комплексе

В Щёлковском отдельном командно-измерительном комплексе состоялась Военно-историческая викторина на тему «Александр Невский – защитник земли русской», приуроченный к Году Александра Невского в России и 800-летнему юбилею князя.

В начале мероприятия военнослужащим дали небольшую историческую справку о жизни Александра Невского и значении его деятельности для Руси. После краткого исторического экскурса участников разделили на команды по 5-6 человек, и объяснили правила игры. Викторина состояла из трёх раундов: «Невская битва», «Ледовое побоище» и «Дипломатический раунд» по 10 вопросов в каждом.

Команды продемонстрировали внимательность, прекрасную память и эрудицию. По итогам Военно-исторической викторины команды получили грамоты и ценные подарки.

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