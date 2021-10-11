11.10.2021 (22:15)

Рационализаторы филиала Военной академии материально-технического обеспечения (г. Пенза) разработали роботизированный диагностический комплекс технической разведки

Преимуществами разработанного комплекса являются следующие факты: высокая манёвренность и проходимость на пересечённой местности; алгоритмы диагностирования в автоматизированном режиме исключают необходимость использования на огневой позиции высококвалифицированных специалистов-ремонтников; в отличие от известных диагностических комплексов позволяет оценивать не только отказы функционирования, но и параметрические отказы, а также прогнозировать остаточную наработку узлов трения до отказа; позволяет проводить рекогносцировку местности с помощью квадрокоптера, оснащённого видеокамерой, а также видеорегистрацию боевых повреждений СГ.

Комплекс предназначен для решения задач технической разведки путём выдвижения на огневую позицию к отказавшей самоходной гаубице (СГ) в режиме дистанционного управления, подключения к системе датчиков контроля параметров сборочных единиц СГ, автоматизированной оценки технического состояния и принятия решения о виде ремонта и месте его проведения.

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