11.10.2021 (23:45)
В Норвегии открыли памятный знак советским военным летчикам
В Норвегии, на острове Сёрёйа, состоялась торжественная церемония открытия памятного знака советским военным летчикам, погибшим при выполнении задания по перегону гидросамолетов “Каталина” из США в СССР в рамках программы Ленд-Лиз. Автор памятника — скульптор Студии имени М.Б. Грекова Дмитрий Клавсуц.
Памятный знак представляет собой бронзовый барельеф с изображением гидросамолета “Каталина”, фигур советских военных летчиков, пояснительной надписью и именами погибших. Текст, размещенный на памятном знаке, выполнен на русском, английском и норвежских языках. Монумент создан по инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.
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