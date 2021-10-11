11.10.2021 (23:45)

В Норвегии открыли памятный знак советским военным летчикам

В Норвегии, на острове Сёрёйа, состоялась торжественная церемония открытия памятного знака советским военным летчикам, погибшим при выполнении задания по перегону гидросамолетов “Каталина” из США в СССР в рамках программы Ленд-Лиз. Автор памятника — скульптор Студии имени М.Б. Грекова Дмитрий Клавсуц.



Памятный знак представляет собой бронзовый барельеф с изображением гидросамолета “Каталина”, фигур советских военных летчиков, пояснительной надписью и именами погибших. Текст, размещенный на памятном знаке, выполнен на русском, английском и норвежских языках. Монумент создан по инициативе Министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу.

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