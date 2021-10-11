11.10.2021 (23:30)

5494 военное представительство Минобороны России отметило свой 50-летний юбилей

5494 военное представительство Минобороны России отметило свой 50-летний юбилей. С момента формирования перед 5494 ВП МО были поставлены задачи обеспечения контроля за выполнением опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, а с середины 90-х годов представительство осуществляет контроль за разработкой и поставкой в войска программно-технических комплексов на основе ЭВМ и элементов управления с использованием новейших технологий.

С 2010 года 5494 ВП МО осуществляет контроль качества работ, выполняемых ФГУП "Элерон" по разработке и поставке интегрированных комплексов средств физической защиты, автоматизированных систем охраны стационарных и подвижных объектов, а также систем безопасности эшелонов.

Кроме того, 5494 военное представительство осуществляет контроль выполнения работ в интересах заказывающих управлений Минобороны России, других государственных заказчиков в соответствии с Государственной программой вооружения и иными федеральным программами, решениями Правительства РФ.

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