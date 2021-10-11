11.10.2021 (23:00)

Юнармейцы Алексеевского района показали высокие результаты в области владения оружием

Алексеевская местная организация Регионального общественно-государственного объединения Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан совместно с Левашевской основной общеобразовательнойшколой для юнармейцев Военно-патриотического клуба «Каскад» имени Героя Советского Союза М.А.Федина провели военно-патриотическое мероприятие.

В рамках мероприятия прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, где победил Кононов Даниил, второе место занял Валеев Азат, а тройку лучших замкнула Нагорнова Виктория.

Учащиеся также посоревновались в разборке и сборке АК-74 и снаряжении магазина к автомату, продемонстрировав при этом хорошие навыки и результаты.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице