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11.10.2021 (23:00)

Юнармейцы Алексеевского района показали высокие результаты в области владения оружием

Алексеевская местная организация Регионального общественно-государственного объединения Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан совместно с Левашевской основной общеобразовательнойшколой для юнармейцев Военно-патриотического клуба «Каскад» имени Героя Советского Союза М.А.Федина провели военно-патриотическое мероприятие.

В рамках мероприятия прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, где победил Кононов Даниил, второе место занял Валеев Азат, а тройку лучших замкнула Нагорнова Виктория.

Учащиеся также посоревновались в разборке и сборке АК-74 и снаряжении магазина к автомату, продемонстрировав при этом хорошие навыки и результаты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия , Военно-патриотическое воспитание , ДОСААФ
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