11.10.2021 (23:00)
Юнармейцы Алексеевского района показали высокие результаты в области владения оружием
Алексеевская местная организация Регионального общественно-государственного объединения Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики Татарстан совместно с Левашевской основной общеобразовательнойшколой для юнармейцев Военно-патриотического клуба «Каскад» имени Героя Советского Союза М.А.Федина провели военно-патриотическое мероприятие.
В рамках мероприятия прошли соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки, где победил Кононов Даниил, второе место занял Валеев Азат, а тройку лучших замкнула Нагорнова Виктория.
Учащиеся также посоревновались в разборке и сборке АК-74 и снаряжении магазина к автомату, продемонстрировав при этом хорошие навыки и результаты.
Новости по теме:
Сотрудники ЦОК ВКС приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных дню 80-летия формирования 3-х женских авиаполков
Метки: