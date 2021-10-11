11.10.2021 (22:30)

Сборная Вооруженных Сил РФ по конному спорту отправилась на чемпионат мира CISM в Бразилию

В период с 11 по 19 октября в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) пройдут соревнования чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по конному спорту. Сборная Вооруженных Сил РФ будет представлена на турнире спортсменкой ЦСКА.

Под руководством капитана команды – старшего тренера спортивной команды (по современному пятиборью и конному спорту) майора Игоря Бондарева в составе сборной Вооруженных Сил Российской Федерации на чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) в Бразилии выступит прапорщик Анастасия Щербакова.

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