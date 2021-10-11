11.10.2021 (22:00)

Спортсмены ЦСКА завоевали семь наград на региональном чемпионате CISM в Польше по спортивному ориентированию

В городе Любиковко (Польша) завершились соревнования регионального чемпионата Международного совета военного спорта (CISM) по спортивному ориентированию. Сборная Вооруженных Сил РФ, в составе которой выступали исключительно спортсмены ЦСКА, завоевали на турнире 7 наград различного достоинства - 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых.

Капитан Светлана Миронова стала лучшей на средней дистанции, разделив первое место с представительницей Польши. Обладательницами двух бронзовых наград в этой же дисциплине стали капитан ВС РФ Татьяна Рябкина и капитан Юлия Новикова также показавшие одинаковый результат.

В аналогичной дисциплине среди мужчин со вторым результатом гонку завершил лейтенант ВС РФ Дмитрий Цветков.

В женской и мужской эстафетах не было равных российским спортсменам-военнослужащим.

Среди женщин команда России в составе капитана Татьяны Рябкиной, капитана Юлии Новиковой и капитана Светланы Мироновой обошли обе сборные Польши.

Мужская команда в составе прапорщика Дмитрия Наконечного, капитана Андрея Храмова и лейтенанта Дмитрия Цветкова заняли первое место, оставив позади себя сборные Польши и Литвы.

По итогам регионального чемпионата Международного совета военного спорта по спортивному ориентированию сборная Вооружённых Сил Российской Федерации заняла первое общекомандное место. Второй результат у команды ВС Польши, третье - у сборной ВС Украины.

Всего в соревнованиях приняли участие 68 спортсменов, представлявших семь стран: Россию, Польшу, Литву, Латвию, Турцию, Францию и Украину.

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