11.10.2021 (21:45)

Юнармейцы Набережных Челнов приняли участие в тактической игре «Захват флага»

Накануне на спортивной площадке МБОУ «СОШ № 10» под руководством ДОСААФ города Набережные Челны состоялась городская сюжетно-ролевая тактическая игра «Захват флага», посвящённая Году родных языков и народного единства.

В игре приняли участие юнармейские отряды 5-6 классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, молодежных (подростковых) клубов. Общий охват участников – 58 человек.

Цель игры - захват флага противника. У каждого из участвующих - индикатор жизни/здоровья – погоны. Для того, чтобы вывести участника из игры, надо сорвать с него погоны. «Лагерь» - победитель определялся по сумме набранных баллов: за захват флага, за количество погон противников.

Благодаря правильной тактике и действиям победителями стал лагерь «зеленых», команды юнармейских отрядов: МАОУ «СОШ № 35», МБОУ «Гимназия № 29», МАОУ «СОШ № 1», МАОУ «Лицей – интернат № 84 им. Г. Акыша».

Все участники были награждены дипломами, победители - подарками. Организаторами конкурса являются местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ», МАУ «ЦМ(П)К «Подросток», МБОУ «СОШ № 10», Набережночелнинская МО РОГО ДОСААФ РТ, Набережно-Челнинская автошкола ДОСААФ РТ при поддержке Управления по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны.

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