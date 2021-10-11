11.10.2021 (21:30)

В Екатеринбурге торжественно отметили 73-ю годовщину со Дня образования первого спортивного клуба ЦВО

В спортивном центре самарского филиала ЦСКА в Екатеринбурге прошли торжественные мероприятия, приуроченные 73-й годовщине со дня образования первого спортивного клуба Центрального военного округа – «СКА».

Торжество открыл начальник филиала ЦСКА в регионах Поволжья, Урала и Сибири Роман Махонин. Он зачитал поздравительную телеграмму руководителя ЦСКА полковника Артема Громова и вручил личному составу спортцентра новую форму и защитные маски с символикой.

Вы по праву можете гордиться яркими страницами своей истории, именами тех, кто стоял у истоков создания первого спортивного клуба армии в Вооруженных Силах СССР, тех, кто обеспечивает его авторитет и востребованность сегодня, - зачитал Роман Махонин.

В мероприятии в качестве почетных гостей также приняли участие представители Центрального военного округа и военного комиссариата Свердловской области. Для ветеранов спортивного клуба из-за эпидемиологической обстановки была организована прямая трансляция. После слов поздравления всех почетных гостей личный состав спортцентра поздравил военный оркестр ЦВО и представители художественной самодеятельности.

В завершение праздника был организован блиц-турнир по мини-футболу. В нем приняла участие и команда под руководством начальника филиала Романа Махонина, который лично отметился несколькими забитыми голами.

Историческая справка:

Спортивный клуб армии «СКА» был образован при окружном Доме офицеров Уральского военного округа (ныне - Центрального военного округа) 8 октября 1948 года по указу № 35 командующего войсками Уральского военного округа маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова.

Создавая клуб маршал Жуков планировал улучшить общефизическую подготовку в воинских частях и усовершенствовать структуру организации и руководства армейском спортом в округе. За годы своего существования Спортивный клуб армии Уральского военного округа вывел в большой спорт целую когорту блистательных спортсменов. Среди них 16 олимпийских чемпионов, 39 серебряных и бронзовых призеров.

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