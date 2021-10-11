11.10.2021 (21:00)

В Санкт-Петербурге открыли памятник великому военному хирургу Владимиру Оппелю

Сегодня на Богословском кладбище Санкт-Петербурга состоялось открытие отреставрированного памятника выдающегося военного хирурга, основателя кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, профессора Владимира Андреевича Оппеля.

К 90-летию основанной в 1931 году Оппелем кафедры и клиники военно-полевой хирургии с помощью депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также многочисленных жертвователей удалось не просто восстановить бюст выдающегося хирурга, похищенный с надгробья более 20 лет назад, но и произвести полномасштабную реконструкцию всей площадки захоронения семьи Оппелей.

На церемонии открытия присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова по клинической работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив, профессорско-преподавательский состав кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии, представители общественности.

От имени начальника Военно-медицинской академии выступил заместитель начальника Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова по клинической работе генерал-майор медицинской службы Богдан Котив.

«Для меня сегодня почетная миссия открыть наше мероприятие, посвящённое выдающемуся военному хирургу. Сегодня здесь присутствуют люди, которые знают и понимают не только роль медицины в жизни нашего общества, но и роль и величие отдельных личностей, к которым относится профессор Владимир Андреевич Оппель», - сказал Богдан Котив.

Олег Эргашев от лица губернатора Санкт-Петербурга поздравил гостей с открытием памятника и отметил вклад Оппеля в развитие военно-полевой хирургии.

«Владимир Андреевич оставил колоссальный след в хирургии, им была создана необходимая база операционных мероприятий. Многое было сделано для привлечения хирургической помощи к линиям фронта. По большому счету, вместе со своими учениками он создал ту устроенную систему военно-полевой хирургии, которая есть в настоящий момент», - сказал вице-губернатор.

Открытие памятника Владимиру Андреевичу Оппелю дало старт неделе военно-полевой хирургии. В честь 90-летнего юбилея кафедры в стенах академии пройдет неделя, посвященная первой в мире кафедре, начавшей подготовку военно-полевых хирургов.

Кафедра и клиника Военно-полевой хирургии является уникальным центром по лечению огнестрельных ранений и тяжелых травм с применением высоких технологий.

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