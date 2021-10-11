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11.10.2021 (20:30)

Курсанты Военной академии РВСН и филиала завершили войсковую стажировку

Более 500 курсантов Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого (г.Балашиха) и филиала (г.Серпухов) завершили выполнение должностных и специальных обязанностей в ходе войсковой стажировки в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Тверской, Ивановской, Свердловской, Саратовской областях, Республике Марий Эл и Алтайском крае.

Курсанты освоили вопросы боевого дежурства, безопасной эксплуатации ракетного вооружения, службы войск, боевой подготовки и военно-политической работы с учетом мест и условий проведения войсковой стажировки. Также курсанты, освоили навыки несения боевого дежурства на ракетных комплексах мобильного и стационарного базирования.

Войсковая стажировка курсантов проводилась в целях закрепления и совершенствования командно-методических навыков в выполнении обязанностей по должностному предназначению на первичных должностях офицеров и прапорщиков.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Военное образование
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